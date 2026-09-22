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Больница в чемодане: Греф рассказал Путину о цифровых ФАПах для деревень

Больница в чемодане: Греф рассказал Путину о цифровых ФАПах для деревень

На встрече с Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф рассказал о проекте цифровых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

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