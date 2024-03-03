ЦБ РФ: Банкам надо минимизировать работу с криптовалютами

Центральный банк России представил свои свежие рекомендации для финансовых учреждений, настоятельно рекомендуя ограничить свою деятельность в сфере цифровых активов и прекратить рекламу криптовалютных услуг.
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