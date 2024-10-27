ГКП «КЖСА»: В Актау ремонтируют 12 порывов на тепловых сетях

На тепловых сетях в Актау ведется ремонт 12 порывов, сообщает пресс-служба акимата города. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество порывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов.
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