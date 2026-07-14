Ляпорта не включили в символическую сборную из-за его отказа отдавать футболку

Защитник «Атлетика» и сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал, что одно известное футбольное издание не включило его в символическую сборную тура из-за того, что он отказался давать свою игровую футболку.
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