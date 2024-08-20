Baza: у погибшего в полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР

Бойца батальона «Ахмат», вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), подвергли пыткам с использованием шокера и физическому насилию в отделе полиции Махачкалы .
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