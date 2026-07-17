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Говорит Европа ⚡

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Как «исключиться» из воинского учета после 50 лет? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Как «исключиться» из воинского учета после 50 лет? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Действуют ли сейчас особые директивы для исключения из учета после 50 лет? Какие заболевания у мужчин 50–60 лет дают реальный шанс на снятие с учета? Как правильно обжаловать отказ военно-врачебной комиссии, если вас не признали непригодным? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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