Как «исключиться» из воинского учета после 50 лет? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Действуют ли сейчас особые директивы для исключения из учета после 50 лет? Какие заболевания у мужчин 50–60 лет дают реальный шанс на снятие с учета? Как правильно обжаловать отказ военно-врачебной комиссии, если вас не признали непригодным? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.