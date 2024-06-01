🏙Столице Крыма Симферополю исполнилось 240 лет За это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических, сказал Глава РК Сергей Аксёнов.
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🏙Столице Крыма Симферополю исполнилось 240 лет За это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических, сказал Глава РК Сергей Аксёнов.