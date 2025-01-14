Тошнит без конца. Врач Коновалов рассказал, как отличить и лечить норовирус

В Оренбургской школе зафиксирована вспышка норовируса. О том, насколько это опасно, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.
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