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Индия впервые запустила в космос частную орбитальную ракету Vikram-1

Индия впервые запустила в космос частную орбитальную ракету Vikram-1

Ракета компании Skyroot Aerospace открыла Индии путь к коммерческим запускам малых спутников силами частного бизнеса18 июля индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету Vikram-1, выполнив первую в истории страны попытку вывести полезную нагрузку на орбиту с помощью полностью частной ракеты-носителя.

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