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"Русская" паранойя добралась до финских туалетов

"Русская" паранойя добралась до финских туалетов

"Русская" паранойя добралась до финских туалетов Россию связывают со странными случаями в домах финских депутатов, пишет NZZ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир А
Владимир А

Маразм крепчал, истерия нарастала. Это я про финнов, тут без вопросов. Но зачем так много букв? Авторам публикаций, похоже, как в телеграфе почты СССР платят за каждое слово? Очень много "воды" в тексте. Вокруг да около об одном и том же. Или писать разучились?

Профиль пользователя Зоя Жук
Зоя Жук

Неужели деградация в их головах уже достигла такого масштаба? Это ж надо додуматься до такого: Россия специально засылает своих агентов чтобы пописать в их унитазы. И кстати, почему только к парламентариям? А члены правительства чем хуже?

Профиль пользователя Ольга Лисхен
Ольга Лисхен

Если бы у финнов был мозг, то я предположила бы, что это-рак. Но, так как первый тут отсутствует, то медицина здесь бессильна. Череп болеть не может, а значит: "Доктор сказал- морг, значит, в морг"!

Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенко

Надо помочь финнам сочинить ещё побольше галлюцинаций типа: "русские идут". Вот надо же: жили не тужили и вдруг всё надоело и пошли ссорится: пусть будет русским плохо. А вот дальше кому будет плохо это вопрос когда границы будут долго долго закрыты???