Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украине предложено капитулировать

Украине предложено капитулировать

Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже личным составом войск НАТО, изображающим из себя чевэкашников и наемников.

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