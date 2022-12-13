Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Зайцев против «Анахайма»: пас на победный гол, 3 блока за 20:40

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:0). На 6-й минуте россиянин ассистировал Паркеру Келли, забросившему победную шайбу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх