Кардиолог Кондрахин: при отдыхе на воде нужно отказаться от алкоголя

Лето — долгожданная пора отпусков, шашлыков и пляжного отдыха. Однако для спасателей и врачей это время напряженной работы, ведь зачастую в летний период резко возрастает количество несчастных случаев на воде.
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