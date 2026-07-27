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Кардиолог Кондрахин: при отдыхе на воде нужно отказаться от алкоголя

Кардиолог Кондрахин: при отдыхе на воде нужно отказаться от алкоголя

Лето — долгожданная пора отпусков, шашлыков и пляжного отдыха. Однако для спасателей и врачей это время напряженной работы, ведь зачастую в летний период резко возрастает количество несчастных случаев на воде.

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