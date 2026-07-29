На ВЭФ представят скульптуру амурского тигра из металла

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Скульптуру тигра, выкованную из металла в мастерской художественной ковки "Арт кузница" из Санкт-Петербурга, представит центр "Амурский тигр" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для привлечения внимания к теме сохранения природы.