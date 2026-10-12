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Царьград

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Вторичное жилье в Сочи подешевело на 4% за квартал

Вторичное жилье в Сочи подешевело на 4% за квартал

В третьем квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Краснодара снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 131,3 тыс.

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