"Череда коварных бед": сразу 3 знака зодиака рухнут в бездну страданий в начале октября

В начале нового осеннего месяца звёзды не в лучшем свете улучшат жизнь трёх знаков зодиака. По прогнозам астрологов, Овны, Скорпионы и Водолеи столкнутся с рядом испытаний, которые оставят их в состоянии душевного дискомфорта.