Признак роскоши или просто головная боль: минусы кожаного салона

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что хоть кожаный салон машины и является признаком роскоши и комфорта, но он имеет ряд минусов, которые могут доставить немало хлопот автовладельцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии