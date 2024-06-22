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Об отставке Шойгу. Хитрый план Путина. Окончание эпохи «золотых министров»

Об отставке Шойгу. Хитрый план Путина. Окончание эпохи «золотых министров»

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Комментарии
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Алексей Сафронов
На вопрос автора статьи: Что об этом думаете вы&quot;, я однозначно считаю что не только генералитет, но и всё окружение ВВП зажралось и сам он &quot;забронзовел&quot; до неприятного вида.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПОЧЕМУ УВОЛЬНЕНИЕ КАЗНОКРАДОВ, ВЫДАЕТСЯ ЗА НЕКИЙ &quot;ХИТРЫЙ&quot; ПЛАН ВВП ???? РАЗВЕ ЭТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМОЙ, А НЕ ПЛАНОМ ????
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2 час.
Анфиса Иванова
&quot; Возможно, &quot;хитрый план Путина&quot; заключается именно в этом. Выстроив вертикаль власти, президент может начать избавляться от не эффективных кадров.&quot;  Я по этому поводу хочу спросить у автора - а разве ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ выстроена - или выстраивается - только сейчас?!  Как известно, она выстроена Путиным уже лет десять как назад...  И кадры его - вот эти &quot; золотые  министры&quot; - именно оттуда, от того начала вертикали...  И разве когда-то было сказано, что вертикаль власти за эти годы оборвалась ?!  Напротив, объявляется, что все благополучно отстроенное взаимодействие всех управленческих структур есть грамотно устроенная пресловутая Путинская вертикаль...!  И вдруг &quot; неэффективные кадры&quot; в этой вертикали....  А может ВЕРТИКАЛЬ не та?!
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40 мин.

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