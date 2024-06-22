Об отставке Шойгу. Хитрый план Путина. Окончание эпохи «золотых министров»

На вопрос автора статьи: Что об этом думаете вы", я однозначно считаю что не только генералитет, но и всё окружение ВВП зажралось и сам он "забронзовел" до неприятного вида.

Анфиса Иванова

" Возможно, "хитрый план Путина" заключается именно в этом. Выстроив вертикаль власти, президент может начать избавляться от не эффективных кадров." Я по этому поводу хочу спросить у автора - а разве ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ выстроена - или выстраивается - только сейчас?! Как известно, она выстроена Путиным уже лет десять как назад... И кадры его - вот эти " золотые министры" - именно оттуда, от того начала вертикали... И разве когда-то было сказано, что вертикаль власти за эти годы оборвалась ?! Напротив, объявляется, что все благополучно отстроенное взаимодействие всех управленческих структур есть грамотно устроенная пресловутая Путинская вертикаль...! И вдруг " неэффективные кадры" в этой вертикали.... А может ВЕРТИКАЛЬ не та?!