Коллаж автораСегодня 786 прочитали О том, что новая команда Андрея Белоусова назначена и скоро примется за дело, мы с вами уже прочитали - здесь «Команда мечты» Белоусова: задачи поставлены, работа начата Великолепная ИсторияСегодня Но вот о том, что же случилось с командой старой.
Об отставке Шойгу. Хитрый план Путина. Окончание эпохи «золотых министров»
Комментарии
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Алексей Сафронов
На вопрос автора статьи: Что об этом думаете вы", я однозначно считаю что не только генералитет, но и всё окружение ВВП зажралось и сам он "забронзовел" до неприятного вида.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПОЧЕМУ УВОЛЬНЕНИЕ КАЗНОКРАДОВ, ВЫДАЕТСЯ ЗА НЕКИЙ "ХИТРЫЙ" ПЛАН ВВП ???? РАЗВЕ ЭТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМОЙ, А НЕ ПЛАНОМ ????
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2 час.
Анфиса Иванова
" Возможно, "хитрый план Путина" заключается именно в этом. Выстроив вертикаль власти, президент может начать избавляться от не эффективных кадров." Я по этому поводу хочу спросить у автора - а разве ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ выстроена - или выстраивается - только сейчас?! Как известно, она выстроена Путиным уже лет десять как назад... И кадры его - вот эти " золотые министры" - именно оттуда, от того начала вертикали... И разве когда-то было сказано, что вертикаль власти за эти годы оборвалась ?! Напротив, объявляется, что все благополучно отстроенное взаимодействие всех управленческих структур есть грамотно устроенная пресловутая Путинская вертикаль...! И вдруг " неэффективные кадры" в этой вертикали.... А может ВЕРТИКАЛЬ не та?!
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40 мин.
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