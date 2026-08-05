Сокол
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сокол

11 подписчиков

Собянин сообщил, сколько сделок Москва заключила с региональными поставщиками

За первую половину 2026 года на региональных поставщиков пришлось 73 тысячи московских контрактов. Сергей Собянин уточнил, что столица заключила более 200 тысяч контрактов, и каждый третий из них был оформлен с поставщиками из регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии