Собянин сообщил, сколько сделок Москва заключила с региональными поставщиками

За первую половину 2026 года на региональных поставщиков пришлось 73 тысячи московских контрактов. Сергей Собянин уточнил, что столица заключила более 200 тысяч контрактов, и каждый третий из них был оформлен с поставщиками из регионов.
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