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В Киеве после серии взрывов начались серьезные перебои с интернетом

В Киеве во вторник, второго января, после серии взрывов начались серьезные перебои с интернетом.Украинское издание «Экономическая правда» отметило, что сегодня зафиксирован самый серьезный случай за последние месяцы.

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