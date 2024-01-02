В Киеве после серии взрывов начались серьезные перебои с интернетом

В Киеве во вторник, второго января, после серии взрывов начались серьезные перебои с интернетом.Украинское издание «Экономическая правда» отметило, что сегодня зафиксирован самый серьезный случай за последние месяцы.
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