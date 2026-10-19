“President Donald Trump early Monday doubled down on his plan to close and renovate a public Washington, DC, golf course, saying construction would begin ‘IMMEDIATELY’ despite a judge’s order to provide three days’ notice ahead of any construction,” CNN reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым