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Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА

Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА

Парадоксально выглядит заявление Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, который призвал предприятия ответственно отнестись к защите от беспилотников (БПЛА) и не полагаться исключительно на системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Комментарии
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Афонин Андрей
А Соболеву не нужно ничего считать! Без головного убора, у него мысли странные.  Наверное, враг - ВСУ - не прицеливается по производствам мороженного, или пива в Казани. Врагу нужно уничтожить стратегические предприятия обороны. И защитой этих, да и всех предприятий обязано заниматься Министерство обороны!  И защищать оно обязано не только Москву, с её концертными залами и рынками &quot;Садовод&quot;. Или населению нужно взяться за оружие и защищать себя самих? Интересная мысль! Так дайте это необходимое оружие! Боязно, а?
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