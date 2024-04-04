Парадоксально выглядит заявление Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, который призвал предприятия ответственно отнестись к защите от беспилотников (БПЛА) и не полагаться исключительно на системы противовоздушной обороны (ПВО).
Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
А Соболеву не нужно ничего считать! Без головного убора, у него мысли странные. Наверное, враг - ВСУ - не прицеливается по производствам мороженного, или пива в Казани. Врагу нужно уничтожить стратегические предприятия обороны. И защитой этих, да и всех предприятий обязано заниматься Министерство обороны! И защищать оно обязано не только Москву, с её концертными залами и рынками "Садовод". Или населению нужно взяться за оружие и защищать себя самих? Интересная мысль! Так дайте это необходимое оружие! Боязно, а?
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