Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Здоровья и творческих успехов этой замечательной женщине!Светлана Дружинин...
  • Lyudmila
    А для Подоляка специально Путин "Кинжал" в рукаве"😉😆 припрятал.Подоляк: В России...
  • Анна Егорова
    Господи! Помоги очистить великий русский город Одессу от бандеровцев-захватчиков!"Точка кипения пр...

Стало известно, на сколько за год выросли траты жителей Кубани на новогодние товары

Стало известно, на сколько за год выросли траты жителей Кубани на новогодние товары

Жители Кубани увеличили объём приобретаемых новогодних товаров. Рост составил 52%В "Ъ-Кубань" со ссылкой на интернет-магазин Wildberries пишут, что за год объём продаж новогодней атрибутики вырос среди жителей Краснодарского края на 52%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх