Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина 1969 года рождения был агентом 5‑го управления ДКР Службы безопасности Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
- ECFR*: Европе не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым