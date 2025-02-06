Набиуллина продолжит жесткую политику

Ключевая ставка в России в 2025 году незначительно снизится, но инфляция ускорится, а рубль ослабнет по отношению к доллару, свидетельствуют данные нового макроэкономического консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Центробанком с 31 января по 4 февраля.