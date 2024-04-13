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Муж "королевы марафонов" Блиновской ушёл на СВО для и спасения жены и бизнеса

Муж "королевы марафонов" Блиновской ушёл на СВО для и спасения жены и бизнеса

Бизнесмен Алексей Блиновский отправился на фронт, чтобы спасти свои предприятия и вызволить жену из СИЗО – источникиМуж Елены Блиновской решил заработать денег и "баллов социального рейтинга", участвуя в специальной военной операции.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Эту жирную самодовольную хрюшку вряд ли кто спасет, по миллиарду государству всем прощать будем?
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15 час.

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