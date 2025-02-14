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Семерых пациентов доставили в Рязань на вертолёте санавиации с начала года

Семерых пациентов доставили в Рязань на вертолёте санавиации с начала года

Скопин, Ряжск, Шацк, Касимов, Шилово, — вот региональная география вылетов этого года.️В Рязанской области вертолет санитарной авиации совершил семь вылетов в 2025 году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

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