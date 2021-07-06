Глава ФМС заявила о снижении преступности среди мигрантов в период пандемии

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова в беседе с главным редактором «АиФ» Игорем Черняком рассказала о трудностях, с которыми столкнулись мигранты в период пандемии коронавируса.