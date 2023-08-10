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Попытка №2: теперь Запад требует бесплатных пролетов над Сибирью

Попытка №2: теперь Запад требует бесплатных пролетов над Сибирью

Удивительное дело, небо Сибири для Запада все еще остается закрытым, а он уже строит планы на будущее.

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Комментарии
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Сергей Кожин
Сами напросились на запрет. Пусть теперь пусть кусают локти. Наше небо закрыто для иностранцев!
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1 час.
Римма Усаева
Наше небо закрыто для иностранцев!
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1 час.
РУ
Римма Усаева
Наше небо закрыто для иностранцев!
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1 час.

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