Попытка №2: теперь Запад требует бесплатных пролетов над Сибирью

ХакнемОбществоПодписатьсяПопытка №2: теперь Запад требует бесплатных пролетов над СибирьюУдивительное дело, небо Сибири для Запада все еще остается закрытым, а он уже строит планы на будущее.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей КожинСами напросились на запрет. Пусть теперь пусть кусают локти. Наше небо закрыто для иностранцев!Ответить1 час.Римма УсаеваНаше небо закрыто для иностранцев!Ответить1 час.РУРимма УсаеваНаше небо закрыто для иностранцев!Ответить1 час.
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