14 мужей, с которыми что ни день, то приключение

Эх, и везет же тем, чьи вторые половинки регулярно выдумывают что-нибудь этакое. С такими людьми точно не соскучишься: они то мечту детства исполнят, то во сне что-нибудь ляпнут, а то и просто ненароком прочитают мысли своих любимых.
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