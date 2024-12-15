Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Русские же считают, что торг вокруг наших земель неуместен Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, отвечая на вопрос представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии и бывшего министра иностранных дел Кацуя Окады, заявил, что японское правительство никогда не «утверждало позицию о готовности вести переговоры с Россией о мирном договоре на условиях передачи (Японии) двух островов южной части Курил вместо четырёх».
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