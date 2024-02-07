В России стало меньше желающих работать с родственниками

В 2024 году в России стало меньше желающих работать вместе с родственниками. В одной компании со второй половиной (супругом или супругой) или отцом захотели трудиться треть участников опроса сервиса SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии