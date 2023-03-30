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Западные разработчики создали интегрированную солнечную батарею с фотоанодами из нитрида углерода

Исследовательская группа в Институте исследований твердого тела им. Макса Планка под руководством профессора Беттины Лотч недавно представила устойчивую интегрированную конструкцию солнечной батареи на основе распространённых материалов.

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