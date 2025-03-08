Миграция в Россию: рекорды 2024 года и вызовы миграционной политики Ирина ВальковаПо данным Росстата, в 2024 году число мигрантов в России увеличилось на 568,5 тысячи человек, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.