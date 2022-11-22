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Динара Алимбекова: «Два дня до начала сезона. Надеюсь, хоть одну гонку пробежим»

Динара Алимбекова: «Два дня до начала сезона. Надеюсь, хоть одну гонку пробежим»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова надеется, что гонки первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске не отменят из-за мороза.

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