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Газета.ру

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В Крыму шестилетнему ребенку наложили 18 швов из-за травмы на детской площадке

В Крыму шестилетнему ребенку наложили 18 швов из-за травмы на детской площадке

Шестилетний ребенок напоролся на торчащий прут на детской площадке в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

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