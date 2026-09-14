В Крыму шестилетнему ребенку наложили 18 швов из-за травмы на детской площадке

Шестилетний ребенок напоролся на торчащий прут на детской площадке в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».
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