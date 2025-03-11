Депутат Госдумы: дело о гибели Аваза Ибройимова приобрело международный резонанс

Повторное обращение к Председателю Следственного комитета направил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов после того, как подчиненные Александра Бастрыкина не проинформировали его о результатах проверки в связи гибелью на калининградской стройке рабочего Аваза Иброймова.