Экономика и экология о. Русского - в балансе, власть и наука - рука об руку

Концепция развития острова Русского с учетом решения соответствующих экологических проблем, в частности связанных с судьбой уникальной бухты Новик, оказалась в центре дискуссии участников круглого стола "Развитие Владивостока: экономика и экология" (12+), который продолжил серию дискуссионных мероприятий (12+), организованных Приморским отделением Союза журналистов России, Дальневосточным отделением РАН и Правительством Приморского края в рамках работы Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+).