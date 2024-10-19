Женские страсти
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Женские страсти

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Разговор со 120 женщинами об их сексуальной жизни и желаниях

Разговор со 120 женщинами об их сексуальной жизни и желаниях

  Я беседовала со вдовами, с женщинами, только что вступившими в брак, с однолюбками и любвеобильными, с тайными любительницами внебрачных связей, с женщинами кроткими и покорными, и обнаружила, что нет такой вещи как слишком сильное или слишком слабое желание.

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