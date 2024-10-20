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Уважаемые работники дорожной службы нашего района!

Уважаемые работники дорожной службы нашего района!

Уважаемые работники дорожной службы нашего района!Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!Ваш труд важен для всех нас.

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