Ригобер Сонг покидает пост главного тренера Камеруна после вылета в 1/8 финала Кубка Африки

«Мы не достигли наших целей. исполнительный комитет Fecafoot и я не видим возможности продлить контракт с Сонгом Ригобер очень многое привнес в команду, но теперь нам надо думать о будущем», – сказал глава Камерунской федерации футбола Самюэль Это′О.