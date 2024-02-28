Ригобер Сонг покидает пост главного тренера Камеруна после вылета в 1/8 финала Кубка Африки

«Мы не достигли наших целей. исполнительный комитет Fecafoot и я не видим возможности продлить контракт с Сонгом Ригобер очень многое привнес в команду, но теперь нам надо думать о будущем», – сказал глава Камерунской федерации футбола Самюэль Это′О.
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