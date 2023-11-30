Экономист Иванова-Швец сообщила, что пенсия за январь может прийти в декабре

В декабре текущего года пенсионеры будут получать две выплаты одновременно, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" Торгово-промышленной палаты России при РЭУ им.
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