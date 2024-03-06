Захарова: Немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии и простые немцы должны помнить страшные страницы истории Второй мировой войны и понимать, что именно предлагают взорвать офицеры немецкой армии.
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