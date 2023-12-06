Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 043 подписчика

Массовое отравление рабочих на Камчатке случилось из-за несвежей приготовленной еды

Массовое отравление рабочих на Камчатке случилось из-за несвежей приготовленной еды

Лагманом и другими блюдами строителей кормили в столовой на протяжении трёх дней.Стало известно о том, что строители нового аэропорта Елизово на Камчатке массово отравились после того, как несколько дней подряд ели одну и ту же еду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх