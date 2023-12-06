Массовое отравление рабочих на Камчатке случилось из-за несвежей приготовленной еды

Лагманом и другими блюдами строителей кормили в столовой на протяжении трёх дней.Стало известно о том, что строители нового аэропорта Елизово на Камчатке массово отравились после того, как несколько дней подряд ели одну и ту же еду.
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