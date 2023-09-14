Нет злей врага, чем бывший друг... нет злей врага...

Tyman Ros

Автор, зачем вы сами то опускаетсь до подробностей применения карандаша в западном стиле? Зачем публикуете эту мерзкую рожу?Цитата:" Как же уродливо выглядят эти недомужчины, пытаясь скроить из себя жалкую пародию на женщину. Депрессивно- агрессивные особи, созданные искусственно пытаются уничтожить все естественное, живое, натуральное! Извратить психику детей, перекроить мужчин под свою мерзкую копирку. " вот замечательно сказал человек в сети!