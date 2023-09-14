Оно высказалось https://t.me/sashakots/42183 Спикер ВСУ пообещало убивать российских журналистов.
Нет злей врага, чем бывший друг... нет злей врага...
Комментарии
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Tyman Ros
Автор, зачем вы сами то опускаетсь до подробностей применения карандаша в западном стиле? Зачем публикуете эту мерзкую рожу?Цитата:" Как же уродливо выглядят эти недомужчины, пытаясь скроить из себя жалкую пародию на женщину. Депрессивно- агрессивные особи, созданные искусственно пытаются уничтожить все естественное, живое, натуральное! Извратить психику детей, перекроить мужчин под свою мерзкую копирку. " вот замечательно сказал человек в сети!
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19 час.
Людмила Свириденко
Как много хохлам хочется. Но пока это они у нас и в Европах мигранты. А до хозяев у них кое-то не выросло.
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19 час.
Регина Толстоброва
Украинцы - это полное ничтожество. Человеконенавистники.
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17 час.
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