Новости внутренней и внешней политики в России

В воскресенье лидер Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором подчеркнул, что российский народ навсегда сохранит память о доблести и отваге военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, проявленных в ходе освобождения Курской области.