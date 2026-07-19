В воскресенье лидер Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором подчеркнул, что российский народ навсегда сохранит память о доблести и отваге военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, проявленных в ходе освобождения Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии