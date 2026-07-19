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Путин: россияне никогда не забудут подвига солдат КНДР в Курской области

В воскресенье лидер Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором подчеркнул, что российский народ навсегда сохранит память о доблести и отваге военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, проявленных в ходе освобождения Курской области.

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