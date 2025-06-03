Пленный ВСУ Соловкин: западные инструкторы сами учились у украинских военных

Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, сами обучали своих инструкторов. Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Соловкин, его слова приводит РИА Новости.
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