Самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 продавали по цене 6411 долларов США

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) по перепродаже билетов утром 18 июля предлагал самые дешевые билеты на финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании по цене 6411,25 доллара США за места среднего яруса за воротами, сообщает AP.