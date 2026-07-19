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Самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 продавали по цене 6411 долларов США

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) по перепродаже билетов утром 18 июля предлагал самые дешевые билеты на финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании по цене 6411,25 доллара США за места среднего яруса за воротами, сообщает AP.

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