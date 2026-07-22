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Нижегородская правда

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Пятерых обкидавших поезд камнями подростков задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пятерых подростков поймали на криминальном «развлечении» на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, подростки проехали на электричке Заволжье-Нижний Новгород, зацепившись за последний вагон, а потом обкидали поезд камнями.

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