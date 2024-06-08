Хуситы разгромили "непотопляемый" авианосец США. Для России есть две новости: хорошая и очень хорошая

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Добрый Мир

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Ценный трофей поможет иранским инженерам изучить &quot;птичку&quot; и улучшить свои наработки...&quot; Ну, раз уж это подводный дрон &quot;Remus 600&quot;, то, наверное, всё же &quot;рыбку&quot;🤔🤣
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